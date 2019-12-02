بالورود والشوكولاتة.. مطارات #المملكة تحتفي بـ اليوم الوطني الإماراتي

2019-12-02

متابعات الخليج 365 - واس

شاركت الهيئة العامة للطيران المدني ممثلة بمطارات المملكة في احتفالات دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة بمناسبة اليوم الوطني الإماراتي الـ(48)، تعبيرًا عن عمق العلاقة الأخوية بين البلدين الشقيقين.

وأقيمت اليوم العديد من الفعاليات الوطنية في مختلف الصالات بمطارات المملكة احتفالًا بهذه المناسبة، حيث تم الترحيب والاحتفاء بالمسافرين القادمين والمغادرين إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، وقامت مطارات المملكة بتقديم الهدايا التذكارية الخاصة بهذه المناسبة وتوزيع الأعلام الوطنية السعودية والإماراتية على الأشقاء الإماراتيين، كما تم الصدح بالنشيد الوطني الإماراتي في أرجاء صالات السفر بالمطارات السعودية.

ومن أعلى برج مراقبة بالعالم في مطار الملك عبد العزيز الدولي الجديد، تم تسجيل مقطع صوتي ملاحي ترحيبي بإحدى الطائرات الإماراتية العابرة لأجواء المملكة العربية السعودية، حيث تم من خلاله تقديم التهنئة والتبريكات للشعب الإماراتي الشقيق بمناسبة اليوم الوطني الإماراتي الـ(48).

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واستقبل مطار الملك خالد الدولي بالرياض، المسافرين القادمين من دولة الإمارات العربية المتحدة بالورود والهدايا التذكارية والأعلام للاحتفال مع الأشقاء الإماراتيين داخل المطار، كما تم تقديم وشاح للمسافرين القادمين من الإمارات يحمل أعلام المملكة والإمارات مزين بعبارة (معًا أبدًا) تعبيرًا عن عمق العلاقة القوية بين البلدين، وصدح النشيد الوطني الإماراتي داخل صالات المطار بالإضافة إلى الأغاني الوطنية الخاصة بالإمارات احتفلا بمناسبة ذكرى اليوم الوطني الثامن والأربعين لدولة الإمارات العربية المتحدة.

وشهد مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة استقبال وتوديع الركاب القادمين والمغادرين بالورود والشوكولاتة، عبر الصالة رقم (1) بمطار المؤسس الجديد، وصالات السفر الأخرى بالمطار، حيث تم توزيع الأعلام الوطنية للبلدين الشقيقين وبعض الهدايا التذكارية الخاصة بهذه المناسبة.

ورحب مطار الملك فهد الدولي بالدمام بالمسافرين القادمين من دولة الإمارات، بعبارات ترحيبية خاصة بمناسبة اليوم الوطني الإماراتي على شاشات العرض داخل الصالة تبّين التلاحم بين الدولتين الشقيقتين، كما تم توزيع الورود والشوكولاتة ووشاح يحمل علم المملكة ودولة الإمارات العربية المتحدة للاحتفال بهذه المناسبة السعيدة.

وفي مطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي بالمدينة المنورة، استقبل المسافرين القادمين من دولة الإمارات بالورود والأعلام والشوكولاتة وتوزيع الهدايات التذكارية للمسافرين.

وشارك مطار أبها الدولي، مشاعر الفرحة مع المسافرين القادمين من الإمارات، وذلك عبر تقديم الهدايا والورد والشوكولاتة وعبارات التهاني والتبريكات على شاشات العرض داخل الصالة، احتفالاً باليوم الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة في مشهد يعبر عن أواصر وروابط الأخوة والمحبة التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين.