شكرا لقرائتكم خبر عن تجمعات الأمطار تزعج طالبات جامعة «المؤسس».. والبقمي: لا تأثير على الدراسة والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - ذكرى السلمي (جدة)
أسفرت الأمطار التي هطلت على جدة صباح اليوم (الاثنين)، عن تجمعات للمياه في شطر الطالبات بجامعة الملك عبدالعزيز، فيما انتقدت طالبات تجمعات المياه في الجامعة خصوصاً في المبنى 41/43.
وتواصلت "الخليج 365" مع المتحدث باسم جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور شارع البقمي، للوقوف على الأضرار التي لحقت بمبنى الجامعة فأقر بحدوث تجمعات لمياه الأمطار، مؤكدا معالجة أغلب المواقع، فيما تبقت أخرى تحت المعالجة في انتظار مغادرة الطالبات، حتى يتسنى الدخول لفرق الصيانة المتخصصة، ويجري العمل على متابعتها.
وأكد المتحدث عدم وجود أي تأثير للمواقع المغمورة بمياه الأمطار على سير الدراسة، مشددا على أن «جميع الطرق الداخلية في الجامعة لم تتأثر والمواقع التي شكلت تجمعات تمت معالجتها بنسبة كبيرة جدا والدراسة تسير بشكل طبيعي».
وأكد متحدث جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور شارع البقمي، وجود تسربات مياه للأمطار في بعض المباني من النوافذ أو المداخل وكذلك بعض المباني القديمة، ولكن ليست بشكل مؤثر ويعمل على معالجتها.
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