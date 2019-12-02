أسعار الذهب اليوم الاثنين 2/12/2019 في المملكة العربية السعودية

يبحث الكثيرون عن أسعار الذهب في المملكة العربية السعودية، حيث أن الذهب يعتبر من الملاذات الأمنة والاستثمارات عالية الربح، وقد تتغير أسعار الذهب على مدار اليوم متأثرا بالكثير من العوامل ومنها السعر العالمي لأوقية الذهب وسعر النفط الخام في السعودية، ولهذا نقدم لكم تقريرا مفصلاً بأسعار الذهب اليوم الاثنين 2 ديسمبر 2019 في السعودية.

أسعار الذهب اليوم الأثنين 2 ديسمبر في المملكة العربية السعودية

شهدت أسعار الذهب اليوم الأثنين تراجعا طفيف في سعر الأعيرة المتداولة في مدن ومحافظات المملكة وجاءت الأسعار على النحو التالي:

سجل الجرام عيار 24 نحو 175.62 ريال مقابل 46.83 دولار.

سجل الجرام عيار 22 نحو 160.98 ريال مقابل 42.93 دولار.

سجل الجرام عيار 21 نحو 153.67 ريال مقابل 40.98 دولار.

Advertisements

سجل الجرام عيار 18 نحو 131.72 ريال مقابل 35.13 دولار.

سجل الجرام عيار 14 نحو 102.44 ريال مقابل 27.32 دولار.

سجل الجرام عيار 12 نحو 87.81 ريال مقابل 23.42 دولار.

سجل الجنيه الذهب نحو 1.229 ريال مقابل 327.84 دولار.

سجل كيلو الذهب نحو 175.618 ريال مقابل 46.833 دولار.

وقد تشهد أسعار الذهب في المملكة العربية السعودية تفاوت لا يذكر في سعر الأعيرة المتداولة في المملكة، وهذا التفاوت يكون بين ريال أو ريالين فقط.