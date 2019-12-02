عاجل : شاهد كيف كانت نهاية الأمير متعب اليوم؟.. والديوان الملكي يحسم أمره ببيان قبل قليل! (صور)

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عدن - ياسمين التهامي - توفي الأمير متعب بن عبد العزيز آل سعود، اليوم الاثنين، الأخ غير الشقيق للعاهل السعودي الملك سلمان، عن عمر ناهز الـ 88 عاما.

وحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، أعلن "الديوان الملكي وفاة صاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبد العزيز آل سعود، وسيصلى عليه ـ إن شاء الله ـ بعد صلاة العشاء ليوم غد الثلاثاء بالمسجد الحرام في مكة المكرمة".

ونعى أمراء من الأسرة الحاكمة، ومواطنون سعوديون من مختلف شرائح المجتمع، الأمير الراحل المولود عام 1931، وهو واحد من أبناء الملك المؤسس عبد العزيز آل سعود الأحياء.

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ويحتل الأمير متعب الترتيب 17 بين أخوته الذكور، وعددهم 36 ابنا من عدة زوجات.

ونعى أمراء من الأسرة الحاكمة، ومواطنون سعوديون من مختلف شرائح المجتمع، الأمير الراحل المولود عام 1931، وهو واحد من أبناء الملك المؤسس عبد العزيز آل سعود الأحياء.

وقد نشر الأمير فهد بن مصعب تغريدة عبر حسابه على "تويتر"، نعى خلالها الأمير متعب، قائلا: "انتقل إلى رحمة الله تعالى عمي الأمير متعب بن عبدالعزيز، تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته".