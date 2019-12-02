وفد حكومي قطري يصل فلسطين الشهر الجاري

من المقرر ان يزور وفد حكومي قطري دولة فلسطين الشهر الجاري يضم رجال أعمال وذلك لبحث سبل التعاون الاستثماري المشترك.

وقال وزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي ان وفد حكومة قطري سيزور فلسطين هذا الشهر لبحث سبل التعاون الاستثماري المشترك ضمن إستراتيجية الحكومة المبنية على تعزيز المنتج الوطني، والانفكاك عن الاحتلال.

وأشار العسيلي في حديث لإذاعة "صوت فلسطين" الرسمية إلى زيارة وفد فلسطيني قريبا الى المملكة العربية السعودية ضمن ذات الإستراتيجية التي تتبعها الحكومة بالتوجه نحو العالم، و فتح أسواق لنا في مختلف دول العالم.

وبين العسيلي ان مباحثات تجري الآن مع عدد من الدول الأوربية من بينها ألمانيا وايطاليا لتحديد اجتماعات مشتركة ضمن ذات الرؤية.

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ولدى الحكومة الفلسطينية خطة من 4 محاور تنفذ فيها انفكاكا اقتصاديا عن إسرائيل، وهي: تعزيز المنتج المحلي، والاستيراد المباشر من الخارج، ومقاطعة المنتجات الإسرائيلية، وتوطين الخدمات، كالصحة على سبيل المثال.

وفي يوليو/ تموز الماضي، زار اشتية على رأس وفدين، الأردن والعراق، وجرى توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم في عدة مجالات.

كما زار اشتية على رأس وفد وزاري كبير جمهورية مصر العربية بداية أكتوبر الماضي في زيارة استمرت ثلاثة أيام ، تبعها زيارة دولة السويد في شهر نوفمبر الماضي.