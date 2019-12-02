وفاة طالب بمتوسطة الأمير خالد بن فهد بجدة

توفي طالب بمتوسطة الأمير خالد بن فهد بجدة ، صباح اليوم، في ساحة المدرسة .
وكشف مصادرصحفية، أن المدرسة قد شهدت صباح اليوم، نشاط تسابق بين الطلاب، وكان من ضمن المشاركين الطالب المتوفى.
وأوضحت المصادر ، أنه قبل نهاية السباق ، سقط مغشياً عليه، وبعد استدعاء الهلال الأحمر تبيّن أن الطالب فارق الحياة.
وينتظر أن تصدر إدارة تعليم جدة بياناً يكشف تفاصيل الواقعة ومُلابساتها.
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