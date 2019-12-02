الإنذار المبكر يبشر بالهطولات عبر 9 تنبيهات ماطرة.. والأرصاد تكشف التفاصيل وتحدد الموعد

تزامناً مع الحالة الماطرة الجديدة التي تؤثر في مناطق عدة؛ أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، صباح اليوم، عبر الإنذار المبكر 9 تنبيهات لحالات ماطرة تستمر إلى أوقات متفاوتة من مساء اليوم الإثنين.

الرياض

صدر تنبيه وإنذار جديد لحالة أمطار رعدية مع رياح نشطة وتدنٍ في الرؤية من 10 صباحاً حتى 8 مساء اليوم، بالدوادمي والزلفي والمجمعة وشقراء وعفيف.

الشرقية

تنبيه وإنذار جديد لحالة أمطار رعدية مع رياح نشطة وتدنٍ في الرؤية من 10 صباحاً حتى 8 مساء اليوم، بالأحساء والجبيل والخُبر والدمام والقطيف والنعيرية وبقيق وقرية العليا, كما صدر للمنطقة تنبيه آخر وتحديث لفترة الإنذار وموقعه، وذلك لحالة أمطار متوسطة إلى غزيرة مع رياح نشطة وتدنٍ في الرؤية حتى الواحدة ظهر اليوم، بالخفجي والنعيرية وحفر الباطن.

جازان

تنبيه وإنذار جديد لحالة أمطار رعدية مع رياح نشطة وتدنٍ في الرؤية من 12 ظهراً حتى 8 مساء اليوم، بأبو عريش وأحد المسارحة والحرث والدائر والدرب والريث والطوال والعارضة والعيدابي وبيش وجازان وصامطة وصبيا وضمد وفرسان وفيفا وهروب.

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عسير

تنبيه وإنذار جديد لحالة أمطار رعدية مع رياح نشطة وتدنٍ في الرؤية من 12 ظهراً حتى 8 مساء اليوم، بأبها وأحد رفيدة والبرك والحرجة والمجاردة والنماص وبارق وبلقرن وبيشة وتثليث وتنومة وخميس مشيط ورجال ألمع وسراة عبيدة وطريب وظهران الجنوب ومحايل.

الباحة

تنبيه وإنذار جديد لحالة أمطار رعدية مع رياح نشطة وتدنٍ في الرؤية من 12 ظهراً حتى 8 مساء اليوم، بالباحة والحجرة والعقيق والقرى والمخواة والمندق وبلجرشي وبني حسن وفرعة غامد وقلوة.

مكة

صدر للمنطقة تنبيه وإنذار جديد لحالة أمطار رعدية مع رياح نشطة وتدنٍ في الرؤية من 11 صباحاً حتى 8 مساء اليوم، بأضم والجموم والطائف والعاصمة المقدّسة والعرضيات والكامل وميسان، كما صدر للمنطقة أيضا تنبيه وتحديث لفترة الإنذار وموقعه، وذلك لحالة أمطار رعدية مع رياح نشطة وتدنٍ في الرؤية حتى 12 ظهر اليوم ببحرة وجدة وخليص ورابغ.

القصيم

تنبيه وإنذار جديد لحالة أمطار رعدية مع رياح نشطة وتدنٍ في الرؤية حتى 6 مساء اليوم، بالبكيرية والرس والمذنب وبريدة وعنيزة.