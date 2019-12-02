بالصور: خادم الحرمين الشريفين يستقبل رئيس مجلس النواب الليبي

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود اليوم، رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح.
وشهد الاستقبالُ، استعراضَ العلاقات بين البلدين، وآفاقَ التعاون الثنائي وخاصة بين مجلسي الشورى والنواب الليبي.
وحضر الاستقبالَ، الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، والأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، ورئيس مجلس الشورى الدكتور عبدالله بن محمد آل الشيخ، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان، وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية أحمد بن عبدالعزيز قطان، والوزير المفوض بوزارة الخارجية الليبية خالد عمرو الطبيب.
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