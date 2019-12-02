توفي اليوم صاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبدالعزيز . وأوضح رجل الأعمال نشمي ماجد البعير عبر حسابه على تويتر ، أن الصلاة على الأمير متعب بعد صلاة العصر غداً الثلاثاء في الحرم المكي الشريف .

ودشن المغردون هاشتاق #وفاة_الامير_متعب_بن_عبدالعزيز ، بادروا خلاله بالدعاء بالرحمة والمغفرة للفقيد .

هذا وينتظر أن يعلن الديوان الملكي نبأ وفاة الأمير متعب بن عبدالعزيز .

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