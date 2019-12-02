في معتكف ضم 25 مصمماً.. قصة تصميم شعار رئاسة المملكة لمجموعة العشرين.. وهذا ما يعنيه

تصدر اسم “محمد الحواس” صاحب تصميم شعار رئاسة المملكة لمجموعة العشرين،محركات البحث وعناوين الصحف والبرامج التلفزيونية؛ فضلًا عن تغريدة داعمة من وزير الثقافة الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، تُشيد بمجهوداته وتصميمه الأنيق.

فكرة تصميم الشعار

من جانبه أوضح “الحواس” بحسب سبق ، أن يعكس الشعار الهوية المكتوبة لشعار رئاسة المملكة لمجموعة العشرين “فرصتنا لنلهم العالم برؤيتنا”، عبر تمثيل بصري مستلهم من خيوط السدو الملونة، مستوعبًا ألوان كل الدول المشاركة في قمة مجموعة العشرين، ومن خلال رسم أقرب ما يكون لحلقة دائرية تعكس أن البداية من المملكة، والوصول في النهاية إلى المملكة بعد الطواف حول العالم”.

وكشف “الحواس” صاحب الـ28 عامًا، أنه شارك مع أكثر من 25 مصممًا من أبناء وبنات الوطن في معتكف تصميم شعار قمة مجموعة العشرين؛ حيث أبدعوا بتصميم عشرات الشعارات، ولكن تصميم “الحواس” بهويته المميزة كان الفائز بالشعار المعتمد للمناسبة.

تكوين الشعار

وأوضح “الحواس” أن الشعار يتكون من قطعة من السدو، كُتِب أسفلها اسم المملكة وعام رئاستها لمجموعة العشرين باللغة الإنجليزية ،والسدو هو أحد أنواع النسيج البدوي التقليدي الذي انتشر في شبه الجزيرة العربية، وقد أدرجته منظمة اليونسكو العالمية على قائمة التراث غير المادي للبشرية، وتعد الفكرة الأساسية من الشعار انعكاس كرم ضيافة العرب ونسيج خيامهم وأصالتهم وتفاصيل حياتهم، وتعبيرًا عن ترحيب المملكة بالعالم ورؤيتها الطموحة في تنمية الإنسان والمكان، بحسب رؤية المصمم.

أما الجانب الآخر من الفكرة ومغزاها؛ فتتلخص في تمسك السعوديين بثقافتهم وتقاليدهم، وفي الوقت نفسه يصلون بطموحهم إلى أبعد من الحلم.