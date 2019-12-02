مغردون ينعون وفاة الأمير متعب بن عبد العزيز

توفي اليوم الإثنين، صاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبدالعزيز آل سعود.

وبعد دقائق من إعلان وفاته، تصدر هشتاق «#وفاة_الأمير_متعب_بن_عبدالعزيز»، اليوم الإثنين، موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» بأكثر من 14 ألف تغريدة، دعا خلاله مغردون للفقيد بالرحمة والمغفرة، معددين مناقبه.

ونعى عبدالله بن سلطان بن ناصر آل سعود الأمير متعب عبر حسابه على تويتر قائلا: «اللهم اغفر لسيدي ووالدي الأمير متعب بن عبدالعزيز واغفر له وارحمه واجعل ما أصابه كفارة وطهورا».

وأضاف: «أرفع التعازي لمولاي خادم الحرمين الشريفين وسيدي ولي العهد وأبناء وبنات الفقيد والشعب السعودي الوفي في فقيدنا جميعًا، إنا لله وإنا إليه لراجعون».

وغرد عبدالرحمن ناعيًا الأمير متعب عبر حسابه، قائلا: «رحم الله الأمير الصالح متعب بن عبدالعزيز كان محبًا للعلم والعلماء».

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وتحت هشتاق وفاة الأميرمتعب بن عبدالعزيز، قال فايز المالكي عبر حسابه على «تويتر»: «اسال الله له الجنة، كل التعازي إلى #خادم_الحرمين_الشريفين وولي العهد #محمد_بن_سلمان والأسرة المالكة».

والأمير متعب بن عبد العزيز آل سعود من مواليد الرياض عام 1350 هـ / 1931م، تقلد منصب وزير الشؤون البلدية والقروية، وهو الابن السابع عشر من أبناء الملك عبد العزيز الذكور.

واُبتعث الأمير متعب بن عبد العزيز إلى الولايات المتحدة الأمريكية وتخرج في مرحلة البكالوريوس تخصص العلوم السياسية في العام 1955.

وتقلد عدة مناصب أهمها: أمير منطقة مكة المكرمة 1373هـ - 1375هـ، وزير الأشغال العامة والإسكان (الفترة الأولى) 1375هـ - 1399هـ، وزير الشؤون البلدية والقروية (الفترة الأولى) 1399هـ - 1403هـ، وزير المياه والكهرباء من عام 1403هـ - 1404هـ، وزير الأشغال العامة والإسكان (الفترة الثانية) من عام 1404هـ - 1424هـ، وزير الشؤون البلدية والقروية (الفترة الثانية) من عام 1424هـ - 1430هـ