الأمير متعب بن عبد العزيز.. الفارس يترجَّل تاركًا خلفه مَسيرة عطاء زاخرة

توفي اليوم الإثنين، صاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبد العزيز، عن عمر ناهز الـ88 عاما. وتقلد خلال مسيرته منصب وزير في 3 وزارات هي: الأشغال العامة والإسكان، والشؤون البلدية والقروية، والمياه والكهرباء، قبل تغيير بعض اسماء هذه الوزارات.

وأعلن الديوان الملكي، اليوم الإثنين، وفاة الأمير متعب بن عبدالعزيز، مشيرًا إلى أنه سيُصلى عليه ـ إن شاء الله ـ بعد صلاة العشاء ليوم غد الثلاثاء بالمسجد الحرام في مكة المكرمة.

والأمير متعب بن عبد العزيز آل سعود، من مواليد الرياض عام 1350 هـ / 1931م، وهو الابن السابع عشر من الأبناء الذكور للملك عبد العزيز.

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وتلقى الأمير متعب تعليمه في الولايات المتحدة؛ حيث اُبتعث إلى كاليفورنيا، وتخرج في مرحلة البكالوريوس تخصص العلوم السياسية في 1955.

وابتعد الأمير متعب عن المناصب الرسمية منذ عام 2009م، وكان آخر منصب تقلده هو وزارة الشؤون البلدية والقروية، كما تقلد قبلها عدة مناصب منها: أمير منطقة مكة المكرمة 1373هـ - 1375هـ، وزير الأشغال العامة والإسكان (الفترة الأولى) 1375هـ - 1399هـ، وزير الشؤون البلدية والقروية (الفترة الأولى) 1399هـ - 1403هـ، وزير المياه والكهرباء من عام 1403هـ - 1404هـ، وزير الأشغال العامة والإسكان (الفترة الثانية) من عام 1404هـ - 1424هـ، وزير الشؤون البلدية والقروية (الفترة الثانية) من عام 1424هـ - 1430هـ.

وللأمير متعب بن عبد العزيز العديد من الأبناء منهم: الأميرات: نوف، وسالي، وسارة، وولاء، ومها، والعنود والجوهرة، ومضاي، والأمراء: منصور، ومحمد، وسعود، وعبد العزيز