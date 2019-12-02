الديوان الملكي: صلاة الجِنَازة على الأمير متعب بعد عشاء الثلاثاء بالمسجد الحرام

أعلن الديوان الملكي اليوم الإثنين، وفاة صاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبدالعزيز آل سعود، مشيرًا إلى أنه سيُصَلى عليه بعد صلاة العشاء غد الثلاثاء الموافق 6 / 4 / 1441 هـ بالمسجد الحرام في مكة المكرمة.

وفيما يلي بيان من الديوان الملكي :

انتقل إلى رحمة الله تعالى هذا اليوم الإثنين الموافق 5 / 4 / 1441هـ صاحب السمو الملكي الأمير / متعب بن عبدالعزيز آل سعود، وسيُصَلى عليه ـ إن شاء الله ـ بعد صلاة العشاء ليوم غد الثلاثاء الموافق 6 / 4 / 1441 هـ بالمسجد الحرام في مكة المكرمة.

تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته، «إنا لله وإنا إليه راجعون».