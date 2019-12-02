«تعليم جدة» تنعى وفاة طالب بمتوسطة خالد بن فهد.. وتوضّح تفاصيل الحادثة

نعت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة جدة، وفاة طالب صباح اليوم الإثنين، في ساحة مدرسة خالد بن فهد المتوسطة.

وقال المتحدث الرسمي للإدارة العامة للتعليم بجدة حمود الصقيران، إن الطالب المتوفى يدرس في الصف الأول المتوسط، وأصيب بتوقف مفاجئ في الدورة الدموية في ساحة المدرسة، مؤكدًا نقله بواسطة الهلال الأحمر إلى المستشفى؛ لكنه فارق الحياة.

وأضاف متحدث تعليم جدة، أنه في الوقت الذي تشاطر فيه الإدارة العامة للتعليم بجدة أسرة الطالب الفقيد هذا المصاب؛ فإنها تؤكد حرصها على تقصي الحقائق ومعرفة تفاصيل أسباب الوفاة كافة.

ووجه مدير عام التعليم بجدة، بتشكيل لجنة للتحقيق في أسباب الوفاة، بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وأعربت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة جدة عن أحرّ تعازيها ومواساتها لأسرة الفقيد، وأسرة المدرسة من الهيئة التعليمية والإدارية وزملائه الطلاب.