تركي الدخيل يُهنئ الإمارات بالذكرى الـ48 لليوم الوطني

قدم سفير السعودية لدى دولة الإمارات العربية المتحدة، تركي الدخيل، التهنئة للقيادة الإماراتية وللشعب الإماراتي، بمناسبة الذكرى الثامنة والأربعين لليوم الوطني.

وعبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، قال تركي الدخيل: كل عام و الإمارات بخير ورخاء وأمن، بمناسبة اليوم الوطني48».

وأضاف: نرفع أسمى التهاني والتبريكات لسمو الشيخ خليفة بن زايد وسمو الشيخ محمد بن راشد وسمو الشيخ محمد بن زايد والحكام وأولياء عهودهم ونوابهم وشعب الإمارات الحبيب، جعل الله أيامكم أفراحًا وتقبلوا محبة أهلكم في السعودية.

وتحتفل دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الإثنين، بالذكرى الثامنة والأربعين لاتحاد جميع الإمارات السبع، والذي مثّل انطلاقة نهضة ما زالت تتواصل في جميع المجالات.