توفي اليوم الإثنين، صاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبدالعزيز .
ودشن المغردون هاشتاقًا عبر موقع التواصل الاجتماعي تحت وسم «#وفاة_الأمير_متعب_بن_عبدالعزيز»، بادروا خلاله بالدعاء بالرحمة والمغفرة للفقيد، معددين مناقبه.
الأمير متعب بن عبد العزيز آل سعود من مواليد الرياض عام 1350 هـ / 1931م، تقلد منصب وزير الشؤون البلدية والقروية، وهو الابن السابع عشر من أبناء الملك عبد العزيز الذكور.
واُبتعث الأمير متعب بن عبد العزيز إلى الولايات المتحدة الأمريكية وتخرج في مرحلة البكالوريوس تخصص العلوم السياسية في العام 1955.
وتقلد عدة مناصب أهمها: أمير منطقة مكة المكرمة 1373هـ - 1375هـ، وزير الأشغال العامة والإسكان (الفترة الأولى) 1375هـ - 1399هـ، وزير الشؤون البلدية والقروية (الفترة الأولى) 1399هـ - 1403هـ، وزير المياه والكهرباء من عام 1403هـ - 1404هـ، وزير الأشغال العامة والإسكان (الفترة الثانية) من عام 1404هـ - 1424هـ، وزير الشؤون البلدية والقروية (الفترة الثانية) من عام 1424هـ - 1430هـ
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