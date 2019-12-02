مصادر لـ«عاجل»: التعليم توضِّح ضوابط صرف المكافآت لحراس المدارس

ذكرت مصادر لـ«عاجل» اليوم الإثنين، أن وزارة التعليم أصدرت تعميمًا بضوابط صرف المكافآت لحراس المدارس التي لا يوجد بها سكن للعمل أثناء أيّام الجمع والسبت والأعياد الرسمية.

وأوضحت مصادر «عاجل»، أن وزارة التعليم قصرت التكليف على حراس المباني التي لا يوجد بها سكن للحارس، مشيرة إلى أن الغرفة الواحدة لا تعتبر سكنًا، ومن لديه غرفتان وأكثر لا تصرف له مكافأة.

واستبعد تعميم «التعليم» فترة الإجازة العادية من المكافآت، بحسب مصادر «عاجل» التي أكدت أنه سيتم تزويد شعبة الأجور والرواتب بصورة من قرار الإجازة من قبل قائد المدرسة.

وحول فترة الحراسة اليومية، أشار تعميم «التعليم» إلى أنها تبدأ من نهاية اليوم الدراسي إلى صباح اليوم التالي، بالإضافة إلى أيّام الأعياد الرسمية، ومكوث حارس المدرسة لمتابعة أعمال الصيانة سواء خارج أو خلال وقت الدوام الرسمي، مؤكدة عدم استحقاق الحارس مكافآت عن فترة الإجازات والعطل الرسمية من مهام عمله.

وألزمت «التعليم» قائد المدرسة بمتابعة دوام الحارس والحرص على صحة كامل المعلومات، محذرة من أن هناك جهات رقابية ستقوم بزيارة المدارس والتأكد من صحة المعلومات، ولجنة لمتابعة دوام الحراس في الفترة المسائية.