لم تتمكن من السلام عليه أثناء استقبال ولي العهد.. محمد بن زايد يزور الطفلة عائشة ويُقبِّل رأسها

زار ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الشيخ محمد بن زايد، طفلة صغيرة، لم تتمكن من السلام عليه، أثناء استقباله لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، خلال زيارته الأخيرة للإمارات.

وأظهر المقطع المصور الذي تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي، الشيخ محمد بن زايد وهو يزور الطفلة عائشة محمد مشيط المزروعي، بعد أن شاهد لها لقطات وهي تحاول السلام عليه خلال الاستقبال الرسمي للأمير محمد بن سلمان.

وقبَّل الشيخ محمد بن زايد رأس الطفلة عائشة ويدها أمام منزلها، كما التقط معها الصور التذكارية وجلست بجواره خلال زيارته لعائلة المزروعي.

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وبينت لقطات أثناء الاستقبال الرسمي للأمير محمد بن سلمان، وقوف الطفلة عائشة مع بقية الأطفال في صفين للسلام على الأمير محمد بن سلمان والشيخ محمد بن زايد؛ لكن الشيخ محمد بن زايد لم ينتبه ليدها الممدودة له بالسلام.

وكان الأمير محمد بن سلمان، غادر أمس الأحد، دولة الإمارات العربية المتحدة، عقب زيارة رسمية استغرقت عدة أيام.

وكان في وداع ولي العهد لدى مغادرته مطار الرئاسة بأبوظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، والشيخ طحنون بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الإمارات، تركي الدخيل وعدد من المسؤولين.