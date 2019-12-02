السعودية اليوم / قوات الاحتلال الإسرائيلي تستهدف الصيادين قبالة شواطئ غزة



غزة 05 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 02 ديسمبر 2019 م واس

استهدفت زوارق بحرية الاحتلال الإسرائيلي اليوم مراكب الصيادين بالرصاص الحي وخراطيم المياه قبالة شاطئ بحر مدينة غزة.

وأفادت مصادر محلية وشهود عيان في غزة، بأن بحرية الاحتلال أطلقت الرصاص الحي على مراكب الصيادين قبالة شاطئ منطقة السودانية شمال غرب مدينة غزة، مما ألحق أضراراً بمركب صيد دون وقوع إصابات.

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16:37ت م

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