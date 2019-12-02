السعودية اليوم / محافظ يدمه يلتقي نائب مدير فرع وزاره البيئة والمياه بنجران



نجران 05 ربيع الآخر 1441هـ الموافق 02 ديسمبر 2019 م واس

التقى محافظ يدمه موفق بن عبدالهادي العنزي بمكتبه، اليوم نائب المدير العام بفرع وزارة البيئة والمياه المهندس، مسفر بن حسين آل حشيش.

وناقش اللقاء احتياجات المحافظة والمراكز التابعة لها من الخدمات البيئية والزراعية، وسبل تطوير محميه عروق بني معارض والغابات وزيادة الغطاء النباتي فيه وبعض الأماكن المناسبة للتشجير والزراعة.

وأكد العنزي حرص واهتمام صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقه نجران، وصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن هذلول نائب أمير منطقة نجران، على تقديم أفضل الخِدْمات لأهالي المحافظة وتذليل كل المعوقات في ظل الدعم والرعاية التي توليها قيادتنا الحكيمة.//انتهى//

16:17ت م

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