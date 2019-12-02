السعودية اليوم / سمو نائب أمير منطقة الرياض يستقبل الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة الرياض



الرياض 05 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 02 ديسمبر 2019 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض بمكتبه بقصر الحكم اليوم، معالي الأستاذ فهد بن عبدالمحسن بن صالح الرشيد وذلك عقب صدور الامر الملكي الكريم بتعيينه رئيساً تنفيذياً للهيئة الملكية لمدينة الرياض بالمرتبة الممتازة.

وأعرب سمو نائب أمير منطقة الرياض عن تهنئته للرشيد بالثقة الملكية الغالية متمنياً له دوام التوفيق والنجاح .

وأكد الأمير محمد بن عبدالرحمن دور الهيئة التنموي المهم ومنجزاتها المشهودة واهتمام ودعم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - منذ توليه إمارة منطقة الرياض وإلى ما وصلت إليه اليوم من مستوى عالي من القدرة والخبرة .

وبين سموه تطلعات القيادة الرشيدة في الارتقاء بمدينة الرياض بما يتناسب مع مكانتها باعتبارها عاصمة المملكة وتمثل هذا الاهتمام في تكوين مجلس إدارة للهيئة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير

من جانبه أعرب الرشيد عن شكره وتقديره لسمو نائب أمير منطقة الرياض على الاستقبال ، مشدداً على حرص الجميع على تحقيق التطلعات والطموحات للقيادة الحكيمة .

// انتهى //

16:16ت م

0173



الرياض 05 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 02 ديسمبر 2019 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض بمكتبه بقصر الحكم اليوم، معالي الأستاذ فهد بن عبدالمحسن بن صالح الرشيد وذلك عقب صدور الامر الملكي الكريم بتعيينه رئيساً تنفيذياً للهيئة الملكية لمدينة الرياض بالمرتبة الممتازة.وأعرب سمو نائب أمير منطقة الرياض عن تهنئته للرشيد بالثقة الملكية الغالية متمنياً له دوام التوفيق والنجاح .وأكد الأمير محمد بن عبدالرحمن دور الهيئة التنموي المهم ومنجزاتها المشهودة واهتمام ودعم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - منذ توليه إمارة منطقة الرياض وإلى ما وصلت إليه اليوم من مستوى عالي من القدرة والخبرة .وبين سموه تطلعات القيادة الرشيدة في الارتقاء بمدينة الرياض بما يتناسب مع مكانتها باعتبارها عاصمة المملكة وتمثل هذا الاهتمام في تكوين مجلس إدارة للهيئة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ودعم ومتابعة سمو ولي العهد المباشرة لمشروعات مدينة الرياض ورؤيته في تحقيقها أعلى المستويات الدولية .من جانبه أعرب الرشيد عن شكره وتقديره لسمو نائب أمير منطقة الرياض على الاستقبال ، مشدداً على حرص الجميع على تحقيق التطلعات والطموحات للقيادة الحكيمة .// انتهى //16:16ت م0173

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