السعودية اليوم / محافظ أملج يقف على بعض المشاريع الجاري تنفيذها بالمحافظة



أملج 05 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 02 ديسمبر 2019 م واس

وقف محافظ أملج زياد بن عبدالمحسن البازعي اليوم ميدانياً على بعض المشاريع الجاري تنفيذها بالمحافظة ، يرافقه رئيس بلدية المحافظة نزال بن سليمان العطوي ورئيس المجلس البلدي بأملج اللواء متقاعد المهندس عبدالعزيز محمود الجهني .

واستمع المحافظ خلال جولته التفقدية لشرح عن هذه الأعمال خاصة مشاريع تصريف مياه الأمطار ، وطالب بسرعة إنهاء الأعمال هذه الأعمال وفق الخطط الزمنية المحددة لها .

// انتهى //

16:11ت م

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