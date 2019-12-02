اقتصاد / المؤتمر الاقتصادي الأفريقي يبدأ أعماله بشرم الشيخ



القاهرة 05 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 02 ديسمبر 2019 م واس

بدأت اليوم بمدينة شرم الشيخ أعمال المؤتمر الاقتصادي الأفريقي، الذي ينظمه سنويًا البنك الأفريقي للتنمية بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، واللجنة الاقتصادية الأفريقية التابعة للأمم المتحدة، بحضور وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي المصرية الدكتورة سحر نصر، ومحافظ البنك المركزي المصري طارق عامر، ونائب رئيس بنك التنمية الأفريقي رئيس الوحدة الاقتصادية بالبنك الدكتور تشارلز لوفومبا.

ويعقد المؤتمر تحت عنوان "الوظائف وريادة الأعمال وبناء القدرات للشباب الأفريقي"، وذلك في إطار أجندة الاتحاد الأفريقي التي تتطلع إلى القضاء على بطالة الشباب، وضمان حصول الشباب الأفريقي على فرصته كاملة من التعليم والتدريب والمهارات والتكنولوجيا والخدمات الصحية والوظائف والفرص الاقتصادية.

ويركز المؤتمر على أربع ركائز أساسية هي: دعم المهارات وريادة الأعمال وتعزيز فرص الشباب الأفريقي في سوق العمل، وتعزيز دور المؤسسات التعليمية في بناء المهارات اللازمة لسوق العمل، وتحفيز القطاع الخاص لتوفير فرص التدريب والتشغيل المناسبة للشباب في الدول الأفريقية، وتفعيل الشراكات لسد الفجوة بين العرض والطلب وتوفير احتياجات سوق العمل من المهارات في المستقبل.

// انتهى //

15:55ت م

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