السعودية اليوم / المنظمة العربية للتنمية الإدارية تطلق جائزة التميز الحكومي العربي بالخرطوم



الخرطوم 05 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 02 ديسمبر 2019 م واس

أطلقت المنظمة العربية للتنمية الإدارية التابعة لجامعة الدول العربية بالخرطوم, اليوم، جائزة التميز الحكومي العربي، بالتعاون مع الأمانة العامة للمجلس الأعلى للجودة بالسودان.

وأوضح مستشار المنظمة العربية للتنمية الإدارية عزام حسين خلف خلال مخاطبته الحفل أن أهداف الجائزة تتمثل في عمل حراك في المحيط العربي في تطبيق الجودة الشاملة في الممارسات وتبني التميز في المؤسسات.

وأبان أن من أهداف المنظمة العربية للتنمية الإدارية هو العمل على النهوض والتطور الرقمي والبحث عن التميز في المؤسسات والواجهات الحكومية من أجل التجويد الشامل.

وقدم خلف شرحًا للجائزة ومعاييرها ونموذج التقييم المعتمد للجائزة، مؤكدًا اعتماد النموذج الإماراتي لجائزة التميز الحكومي العربي.

من جانبها ذكرت الأمين العام للمجلس الأعلى للجودة الشاملة بالسودان الدكتورة عوضية الخطيب، أن الجائزة تهدف إلى تجويد الأداء في مناحي الحياة كافة من خلال المؤسسات، مؤكدةً أن المجلس يعمل على قياس الجودة بالمؤسسات الحكومية من أجل التجويد والتحسين إلى الأفضل. وأوضحت أن الجائزة تهدف إلى تطبيق الجودة الشاملة.

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15:54ت م

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