وفاة الأمير متعب بن عبدالعزيز آل سعود

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - توفي الأمير متعب بن عبدالعزيز آل سعود، الأخ غير الشقيق لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، الإثنين، وسيصلى عليه بعد صلاة العصر، الثلاثاء، في الحرم المكي الشريف بمكة المكرمة.
ونشر الأمير فهد بن مصعب تغريدة على حسابه في "تويتر" نعى خلالها الأمير متعب قائلاً: "انتقل إلى رحمة الله تعالى عمي الأمير متعب بن عبدالعزيز تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته".
والأمير متعب بن عبد العزيز آل سعود (88 عاماً) تولى وزارة الشؤون البلدية والقروية سابقاً وقبلها وزارة الأشغال العامة والإسكان، وهو الابن الـ17 من أبناء الملك عبدالعزيز الذكور، والدته الأميرة شهيدة، التي أنجبت أيضاً الأمير منصور بن عبدالعزيز، أول وزير للدفاع في السعودية، وبعد وفاته خلفه شقيقه أيضاً الأمير مشعل بن عبدالعزيز، الذي توفي مؤخراً وكان رئيساً لهيئة البيعة.
ويحمل الأمير متعب شهادة البكالوريوس تخصص العلوم السياسية من الولايات المتحدة الأمريكية عام 1955، كما يشغل حالياً نجله الأكبر الأمير منصور منصب وزير دولة وعضو بمجلس الوزراء مستشار للملك سلمان.
وبوفاته يكون عدد أبناء الملك عبدالعزيز، ممن لا يزالون على قيد الحياة، ستة، حسب وكالة الأنباء الألمانية.
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