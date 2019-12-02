5 محطات وزارية في حياة الأمير متعب بن عبدالعزيز

2019-12-02

متابعات الخليج 365 - الرياض

نعى العديد من المواطنين الأمير متعب بن عبدالعزيز الذي انتقل إلى جوار ربه اليوم، رافعين أحر التعازي وأصدق كلمات المواساة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.

عبدالله البندر قال : أحر التعازي وأصدق مشاعر المواساة للأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز آل سعود وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين في وفاة فقيد الوطن.

أما ممدوح بن دخيل فقال : شهادة لله.. لسنوات عدة ونحن نصلي معه رحمه الله وهو معتكف العشر الأواخر في الحرم المكي قبل تعبه كان يصلي كامل القيام والتهجد واقفًا وأول من يكبر مع الإمام ونجلس بخلوته عند باب الملك عبدالعزيز بعد القيام وكان يختم الجزء والجزأين والثلاثة ونحن جلوس معه.

بدوره نعى الكاتب إبراهيم السليمان، الفقيد، بقوله: “رحم الله الأمير متعب بن عبدالعزيز وخالص العزاء لمقام خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين وأبناء وكريمات الفقيد وكافة أفراد الأسرة المالكة”.

مسيرة الأمير متعب بن عبدالعزيز

والأمير متعب بن عبد العزيز آل سعود، هو الابن السابع عشر من أبناء الملك عبد العزيز الذكور، ابتعث إلى الولايات المتحدة الأمريكية وتخرج في مرحلة البكالوريوس تخصص العلوم السياسية في العام 1955.

وُلد الأمير متعب بن عبدالعزيز في مدينة الرياض عام 1350 هـ الموافق لعام 1931، درس في معهد الأنجال، ثم درس في جامعة كاليفورنيا وتخرج منها في عام 1372 هـ.

في مطلع عام 1373 هـ عينه الملك عبد العزيز أميرًا لمنطقة مكة المكرمة والتي ظل عليها إلى 5 جمادى الأولى 1375 هـ الموافق 20 ديسمبر 1955.

Advertisements

وفي 20 جمادى الأولى 1375 هـ الموافق 4 يناير 1956 عينه ولي العهد الأمير فيصل بن عبد العزيز آل سعود وزيرًا للأشغال العامة، وبقي فيها حتى 3 ربيع الثاني 1399 هـ الموافق 2 مارس 1979 عندما عينه النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء الأمير عبد الله بن عبد العزيز آل سعود وزيرًا لوزارة الشئون البلدية والقروية، واستمر في منصبه حتى 29 رجب 1403 هـ الموافق 13 مايو 1983 عندما عين وزيرًا للمياه والكهرباء.

وفي عام 1424 هـ الموافق لعام 2003 عاد وزيرًا لوزارة الشئون البلدية والقروية والتي ظل بها حتى 14 ذو القعدة 1430 هـ الموافق 2 نوفمبر 2009 عندما استقال من منصبه.

المناصب الحكومية التي شغلها الأمير متعب بن عد العزيز

أمير منطقة مكة المكرمة 1373هـ – 1375هـ

وزير الأشغال العامة والإسكان (الفترة الأولى) 1375هـ – 1399هـ

وزير الشؤون البلدية والقروية (الفترة الأولى) 1399هـ – 1403هـ

وزير المياه والكهرباء من عام 1403هـ – 1404هـ

وزير الأشغال العامة والإسكان (الفترة الثانية) من عام 1404هـ – 1424هـ

وزير الشؤون البلدية والقروية (الفترة الثانية) من عام 1424هـ – 1430هـ