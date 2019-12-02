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الشليمي: منتدى الإعلام السعودي نقلة نوعية لمشاركة المرأة
فرصة لإطلاع العالم على التقدم الحاصل في المملكة
متابعات الخليج 365 - فهد القحطاني - الرياض
أكد المحلل السياسي الكويتي، فهد الشليمي، أن منتدى الإعلام السعودي هو خير دعاية للمملكة حيث يستضيف 1000 شخصية إعلامية من 32 دولة حول العالم إضافة إلى 100 متحدث و50 ورشة عمل.
وقال الشليمي في تصريحات اختص بها “متابعات الخليج 365” إن المنتدى يمثل نقلة نوعية ويشهد مشاركة واسعة للمرأة السعودية ضمن حركة التنمية الشاملة التي تشهدها المملكة.
وأوضح أن ورش العمل والفعاليات المصاحبة للمنتدى تمثل فرصة لإطلاع العالم على التقدم الحاصل في المملكة فالمشاركون سيعودون إلى بلادهم بتجربة إيجابية عما شاهدوه في الرياض.
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