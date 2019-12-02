شكرا لقرائتكم خبر عن خادم الحرمين يأمر بترقية وتعيين 176 قاضياً في وزارة العدل والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الإلكتروني) أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بترقية وتعيين 176 قاضياً في وزارة العدل. وأوضح وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، أن الأمر الكريم وما تضمنه من ترقية وتعيين يأتي امتدادا للدعم المتواصل من الملك سلمان بن عبدالعزيز، وحرصه واهتمامه بمرفق القضاء، سائلا المولى عز وجل أن يوفق القضاة لتحقيق تطلعات ولاة الأمر.



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