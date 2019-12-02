شكرا لقرائتكم خبر عن «تعليم مكة»: 30 مرشحاً ومرشحة لشغل 60 وظيفة «حارس وزوجته» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (مكة المكرمة)

أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة ممثلة في إدارة الموارد البشرية وبالتعاون مع إدارة الأمن والسلامة، أسماء المرشحين بصورة نهائية لشغل وظيفة «حارس وزوجته» والبالغ عددهم «30 مرشحاً ومرشحة» لشغل 60 وظيفة «حارس وزوجته» بعد الانتهاء من إجراء المقابلات الشخصية للمرشحين والمرشحات لوظائف حرّاس المدارس (رجال - نساء) التي استمرت لمدة 10 أيام.

ودعت الإدارة المرشحين إلى مراجعتها لإدارة التعليم «إدارة الموارد البشرية» - «التوظيف» خلال ثلاثة أيام من تاريخ الإعلان، وذلك لإنهاء إجراءات التعيين حسب المتبع نظامًا؛ مع احضار أصل الهوية الوطنية وأربع صور شمسية.