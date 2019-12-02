السعودية | الديوان الملكي السعودي ينعى الأمير متعب بن عبدالعزيز

شكرا لقرائتكم الديوان الملكي السعودي ينعى الأمير متعب بن عبدالعزيز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن الديوان الملكي السعودي، اليوم الاثنين، وفاة الأمير متعب بن عبدالعزيز آل سعود. وسيُصلى عليه يوم غد الثلاثاء بعد صلاة العشاء بالمسجد الحرام في مكة المكرمة، وفقاً لوكالة الأنباء السعودية واس.

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