عاجل.. وفاة الأمير متعب بن عبدالعزيز

الإثنين 2 ديسمبر 2019

توفي الأمير متعب بن عبدالعزيز آل سعود، الأخ غير الشقيق للعاهل السعودي الملك سلمان، اليوم الاثنين، عن عمر ناهز الـ 88 عاماً.



ونعى أمراء من الأسرة الحاكمة، ومواطنون سعوديون من مختلف شرائح المجتمع، الأمير الراحل المولود عام 1931، وهو واحد من أبناء الملك المؤسس عبدالعزيز آل سعود الأحياء.

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ويحتل الأمير متعب الترتيب 17 بين أخوته الذكور وعددهم 36 ابناً من عدة زوجات.

ومن المنتظر صدور بيان من الديوان الملكي السعودي يحدد فيه مكان وتاريخ الصلاة على جثمان الأمير الراحل ودفنه.