شكرا لقرائتكم خبر عن «تعليم جدة» يكشف أسباب وفاة طالب في ساحة المدرسة والان نبدء بالتفاصيل

توفي طالب بمتوسطة الأمير خالد بن فهد بجدة، صباح اليوم، في ساحة المدرسة، نتيجة توقف مفاجئ في الدورة الدموية، حيث تم نقله بواسطة الهلال الأحمر السعودي إلى المستشفى لكنه فارق الحياة قبل وصولة للمستشفى.

وقال المتحدث الرسمي للإدارة العامة للتعليم بجدة حمود الصقيران أن الطالب المتوفى يدرس في الصف الأول المتوسط، وأصيب بتوقف مفاجئ في الدورة الدموية في ساحة المدرسة، وتم نقله بواسطة الهلال الأحمر السعودي إلى المستشفى لكنه فارق الحياة رحمه الله.

وأضاف أنه في الوقت الذي تشاطر فيه الإدارة العامة للتعليم بجدة أسرة الطالب الفقيد هذا المصاب؛ فإنها تؤكد حرصها على تقصي الحقائق ومعرفة تفاصيل أسباب الوفاة كافة، حيث وجه مدير عام التعليم بجدة بتشكيل لجنة للتحقيق في أسباب الوفاة، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.

واعربت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة جدة عن أحرّ تعازيها ومواساتها لأسرة الفقيد، وأسرة المدرسة من الهيئة التعليمية والإدارية وزملائه الطلاب، سائلين المولى - عزوجل - أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته.