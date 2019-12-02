شكرا لقرائتكم خبر عن وزير العدل يوجه بإطلاق المرحلة الثانية من صندوق النفقة والان نبدء بالتفاصيل

وجه وزير العدل رئيس مجلس إدارة صندوق النفقة الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني بإطلاق المرحلة الثانية من مشروع صندوق النفقة، التي تختص بـ "النفقة المؤقتة"، ويستفيد منها كل من صدر له حكم ابتدائي أو حكم معجل، صدر فيه قرارًا تنفيذي من محاكم التنفيذ ولم ينفذ لغير عذر الإعسار.

وكان الصندوق قد انتهى من مرحلة التشغيل التجريبي كمرحلة أولى خاصة بطلبات "النفقة الدائمة" وهي موجهة لمن صدر لهم حكم قضائي نهائي مكتسب القطعية باستحقاق النفقة، ولم ينفذ من المحكوم عليه، أما المرحلة الثالثة فستشمل صرف النفقة العاجلة وهي لمن تقدم بدعوى طلب نفقة في محكمة الأحوال الشخصية، وما زالت دعواه تحت النظر.

ويهدف الصندوق إلى ضمان صرف النفقة للمستفيدين دون تأخير، والإسهام في تحقيق التوازن المالي للأسرة.