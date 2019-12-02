العاهل السعودي يبحث العلاقات الثنائية مع رئيس البرلمان الليبي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - بحث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، الإثنين، مع رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، العلاقات بين البلدين.

وقالت وكالة الأنباء السعودية "واس": تم خلال الاستقبال استعراض العلاقات بين البلدين، وآفاق التعاون الثنائي خاصة بين مجلسي الشورى السعودي والنواب الليبي.

وحضر الاستقبال، الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، والأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، ورئيس مجلس الشورى الدكتور عبدالله بن محمد آل الشيخ.

كما حضر اللقاء كذلك وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ووزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية الأستاذ أحمد بن عبدالعزيز قطان، والوزير المفوض بوزارة الخارجية الليبية خالد عمرو الطبيب.