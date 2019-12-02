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صقّارون يحتفلون باليوم الوطني الإماراتي على طريقتهم
في مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور
متابعات الخليج 365 - الرياض
احتفل مجموعة من الصقَّارين السعوديين في اليوم الثاني من مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور، باليوم الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، والذي يصادف الثاني من ديسمبر، وذلك على طريقتهم الخاصة.
وارتدى الصقارون الزي الوطني الإماراتي، تعبيرًا منهم عن عمق أواصر الإخوة والتلاحم بين الشعبين السعودي والإماراتي، مقتنصين الفرصة بالتعبير عن المشاعر الأخوية في العيد الوطني الإماراتي الـ48، مؤكدين على وحدة المصير والحال بين البلدين، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وأخيه سمو الشيخ خليفة بن زايد.
ويشارك في المهرجان مجموعة من الصقَّارين الإماراتيين، الذين سبق لهم شرف المشاركة في مهرجان الصقور بنسخته الأولى، محققين أرقامًا قياسية في المسابقة الأشهر بعالم الصقور الملواح 400 متر، إذ سجل الصقَّار حمد أحمد الشيخ بالصقر الإماراتي G17 مدة 16.713 ثانية، متوَّجًا بالمركز الأول، في المسابقة على مستوى فئته.
ويشيد الصقارون المحتفلون بهذه المناسبة الغالية، ويعتبرونها شرفًا وفخرًا لهم، وكذلك الحال المشاركة بالمهرجان هذا المحفل الكبير الذي تستمر فعالياته حتى الـ16 من شهر ديسمبر الجاري، والذي تجاوزت جوائزه 21 مليون ريال سعودي.
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