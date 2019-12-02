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الليلة.. خالد الفيصل ضيف برنامج في الصورة مع المديفر
متابعات الخليج 365 - الرياض
يستضيف الإعلامي عبدالله المديفر، مساء اليوم الاثنين، من خلال برنامج في الصورة على شاشة روتانا خليجية الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة.
تذاع الحلقة في تمام الساعة الـ 9:30 من مساء اليوم على قناة روتانا خليجية، يتحدث خلالها الأمير خالد الفيصل عن الذكريات وقصص العقود الماضية في الإمارة والفكر والثقافة.
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