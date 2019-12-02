30 مليون ساعة عمل دون إصابات بالمحطة الـ14 بالرياض

2019-12-02

متابعات الخليج 365 - واس

نجح فريق مشروع إنشاء المحطة الرابعة عشر لتوليد الكهرباء، في إتمام 30 مليون ساعة عمل آمنة دون خسائر في الأرواح، أو إصابات جسدية.

و جاء هذا الإنجاز الجديد الذي يحسب لفريق المحطة، نتيجة برامج التوعية المستمرة، وورش العمل المكثفة الخاصة بالسلامة المعتمدة في الشركة السعودية للكهرباء، وأكمل مشروع إنشاء المحطة الرابعة عشر PP14 في الثاني من أكتوبر الجاري، دون الوقوع في حوادث قد ينتج عنها خسائر في الأرواح، أو إصابات جسدية، أو أضرار صحية أو بيئية، أو تلف في الممتلكات، أو توقف في العمليات التشغيلية.

وأكد رئيس قطاع الهندسة والمشاريع، المهندس عبد الرحيم الحربي، التزام القطاع بسياسة “السعودية للكهرباء” في تطبيق متطلبات السلامة في المشاريع للمحافظة على أرواح العاملين وأداء الأعمال باحترافية عالية لإنجاز الأعمال حسب معايير الأنظمة المحلية والدولية بالجداول الزمنية المعتمدة.

يذكر أن لدى “السعودية للكهرباء”، نظامًا لإدارة السلامة والصحة والبيئة، يمكّنها من تحديد الأهداف ومراجعتها بشكل دوري من خلال تقييم ومراجعة المخاطر، وتعريف شركات المقاولين والموردين المتعاملين معها بالأنظمة والسياسات المعمول بها في الشركة؛ لتحقيق المواءمة في عملياتهم مع معايير الشركة في تطبيقات السلامة.

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