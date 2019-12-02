- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
شكرا لقرائتكم 30 مليون ساعة عمل دون إصابات بالمحطة الـ14 بالرياض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
30 مليون ساعة عمل دون إصابات بالمحطة الـ14 بالرياض
إنجاز جديد يحسب لفريق المحطة
متابعات الخليج 365 - واس
نجح فريق مشروع إنشاء المحطة الرابعة عشر لتوليد الكهرباء، في إتمام 30 مليون ساعة عمل آمنة دون خسائر في الأرواح، أو إصابات جسدية.
و جاء هذا الإنجاز الجديد الذي يحسب لفريق المحطة، نتيجة برامج التوعية المستمرة، وورش العمل المكثفة الخاصة بالسلامة المعتمدة في الشركة السعودية للكهرباء، وأكمل مشروع إنشاء المحطة الرابعة عشر PP14 في الثاني من أكتوبر الجاري، دون الوقوع في حوادث قد ينتج عنها خسائر في الأرواح، أو إصابات جسدية، أو أضرار صحية أو بيئية، أو تلف في الممتلكات، أو توقف في العمليات التشغيلية.
وأكد رئيس قطاع الهندسة والمشاريع، المهندس عبد الرحيم الحربي، التزام القطاع بسياسة “السعودية للكهرباء” في تطبيق متطلبات السلامة في المشاريع للمحافظة على أرواح العاملين وأداء الأعمال باحترافية عالية لإنجاز الأعمال حسب معايير الأنظمة المحلية والدولية بالجداول الزمنية المعتمدة.
يذكر أن لدى “السعودية للكهرباء”، نظامًا لإدارة السلامة والصحة والبيئة، يمكّنها من تحديد الأهداف ومراجعتها بشكل دوري من خلال تقييم ومراجعة المخاطر، وتعريف شركات المقاولين والموردين المتعاملين معها بالأنظمة والسياسات المعمول بها في الشركة؛ لتحقيق المواءمة في عملياتهم مع معايير الشركة في تطبيقات السلامة.
شارك الخبر
كانت هذه تفاصيل خبر 30 مليون ساعة عمل دون إصابات بالمحطة الـ14 بالرياض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.