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هبوط اضطراري لطائرة سعودية في الهند
بسبب مشاكل فنية
متابعات الخليج 365- ترجمة: منة الله أشرف
اضطرت طائرة تابعة للخطوط الجوية السعودية للهبوط اضطراريًا، في مطار كيمبيغودا الدولي، الهند، وعلى الرغم من أن جميع الركاب كانوا آمنين، إلا أن عمليات المطار تأثرت لنحو 45 دقيقة.
وبحسب صحيفة Deccan Herald الهندية، واجهت الرحلة في طريقها من كوالالمبور إلى المدينة المنورة، عبر المجال الجوي الهندي، مشاكل، وطلبت على الفور الإذن بالهبوط الطارئ، وقال متحدث باسم المطار إن الطائرة واجهت مشاكل فنية، إلا أن مصادر المطار ذكرت حدوث فشل في إحدى محركات الطائرة.
فور هبوط الطائرة، خرج جميع الركاب وطاقم الطائرة الذين يقدر عددهم بنحو 280 شخصًا، ومن المقرر أن يتم نقلهم إلى المدينة المنورة عبر رحلة سعودية أخرى من كوالالمبور في وقت لاحق من اليوم.
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