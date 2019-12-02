2019-12-02

تداول: تطبيق حد أعلى على مؤشر السوق الرئيسية بنسبة 15%

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلن سوق الأسهم السعودية “تداول”، أنه سيتم تطبيق حد أعلى على مؤشر السوق الرئيسية بنسبة 15% لجميع الأسهم.

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وأوضح سوق الأسهم السعودية، في بيان اليوم الاثنين، أن الحد الأعلى البالغ 15% سيقلص هيمنة الشركات الأكبر على أداء المؤشر.

ويأتي الإجراء قبيل إدراج متوقع لشركة النفط الحكومية العملاقة المملوكة للدولة أرامكو السعودية في بورصة المملكة.

وقالت تداول في بيان “وفي حال وصول وزن أي ورقة مالية أو تجاوزها للحد الأقصى المسموح سيتم تطبيق الحد الأعلى على هذه الورقة المالية”.

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