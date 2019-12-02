- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
شكرا لقرائتكم تداول: تطبيق حد أعلى على مؤشر السوق الرئيسية بنسبة 15% ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
تداول: تطبيق حد أعلى على مؤشر السوق الرئيسية بنسبة 15%
على جميع الأسهم المدرجة
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعلن سوق الأسهم السعودية “تداول”، أنه سيتم تطبيق حد أعلى على مؤشر السوق الرئيسية بنسبة 15% لجميع الأسهم.
وأوضح سوق الأسهم السعودية، في بيان اليوم الاثنين، أن الحد الأعلى البالغ 15% سيقلص هيمنة الشركات الأكبر على أداء المؤشر.
ويأتي الإجراء قبيل إدراج متوقع لشركة النفط الحكومية العملاقة المملوكة للدولة أرامكو السعودية في بورصة المملكة.
وقالت تداول في بيان “وفي حال وصول وزن أي ورقة مالية أو تجاوزها للحد الأقصى المسموح سيتم تطبيق الحد الأعلى على هذه الورقة المالية”.
شارك الخبر
كانت هذه تفاصيل خبر تداول: تطبيق حد أعلى على مؤشر السوق الرئيسية بنسبة 15% لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.