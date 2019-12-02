شكرا لقرائتكم خبر عن منصور المنصوري لـ«الخليج 365»: منتدى الإعلام السعودي منصة مهمة وإضافة جديدة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - جمال الدوبحي (كوالالمبور)

أشاد مدير عام المجلس الوطني للإعلام بدولة الإمارات العربية المتحدة منصور إبراهيم المنصوري، بمنتدى الإعلام السعودي، مبينا أنه يشكل منصة مهمة لمنافشة واقع قطاع الإعلام العربي واستشراف مستقبله.

وقال المنصوري لـ«الخليج 365» بمناسبة انطلاق فعاليات النسخة الأولى من المنتدى إن حضور حشد كبير من المتحدثين والمشاركين، يمثل إضافة جديدة إلى المنصات العربية التي تناقش التحديات والفرص في قطاع الإعلام، في ظل المتغيرات الكثيرة التي فرضت نفسها على القطاع جراء التطور التكنولوجي الكبير، وما يميز المنتدى شموليته من حيث مناقشة مختلف القضايا والموضوعات التي تهم القطاع الإعلامي.

وأكد المنصوري أنه «أمامنا تحديات كبيرة مع انتشار الأخبار الكاذبة والمضللة، ونأمل عبر هذه المنصة أن نخرج بتوصيات تضيف إلى آليات التعامل مع هذا الأمر بشكل يعزز دور الإعلام، ويرسخ رسالته السامية القائمة على الحقيقة والثقة والمصداقية، كما نتمنى النجاح والتوفيق للقائمين على المنتدى، مع ثقتنا العالية بالخروج بأفكار ورؤى تمكننا من مواصلة العمل والإنجاز بما يخدم دولنا».