السعودية | وفاة طالب سعودي داخل مدرسته في جدة

شكرا لقرائتكم وفاة طالب سعودي داخل مدرسته في جدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - غيب الموت طالب سعودي داخل ساحة مدرسته في جدة، في الوقت الذي فتحت فيه جهات الاختصاص ملفات التحقيق في معرفة ملابسات الوفاة.
وأكدت أنباء بأن سكتة قلبية ألمت بالطالب "محمد بن عبدالعزيز عسيري" البالغ من العمر 15 عاما، ونعى منسوبو مدرسة الأمير خالد بن فهد المتوسطة طالبهم والذي وافته المنية اليوم داخل أسوار المدرسة، سائلين الله تعالى أن يغفر له و يرحمه ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
في حين لا يزال الانتظار في صدور إدارة التعليم بمحافظة جدة بياناً بخصوص وفاة الطالب خلال الساعات القادمة.
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