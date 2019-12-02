“شغال” رابط الاستعلام عن “مقطوعة الضمان الاجتماعي” / صرف دفعة جديدة بعد طول...

منظومة “مقطوعة الضمان الاجتماعي”، هي إحدي الطرق التي تسعي من خلالها المملكة لتخفيف الأعباء المالية التي أحدثتها الإصلاحات الاقتصادية الجديدة، حيث ارتفاع الأسعار يسبب ضغط كبير على محدودي الدخل، وتهدف المملكة العربية السعودية تحقيق حياة كريمة للمواطن السعودي في ضوء رؤية 2030 للإصلاح الاقتصادي.

صرف دفعة مقطوعة الضمان الاجتماعي، يبحث مستفيدي الضمان الاجتماعي عن موعد صرف دفعة المقطوعة، حيث تأخر صرفها منذ أشهر وهذا أثار جدلاً كبيراً بين المستفيدين، ولكن أكدت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أن موعد صرف “مقطوعة الضمان” ليس له موعد محدد، وبالفعل تم إيداع دفعة جديدة من المقطوعة اليوم الإثنين 2/12/2019، ونوهة الوزارة على ضرورة فحص الحسابات للتأكد من نزول المبلغ المودع لكل مستفيد.

وتقوم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، بتحديد موعد لصرف دفعات “مقطوعة الضمان” للمستفيدين الذين ينطبق عليهم الشروط المحددة من قبل الوزارة، بعد عمل بحث اجتماعي للتأكد من أحقية المتقدمين من عدمه، ومن المنتظر صرف دفعة المحرم خلال الأيام القليلة القادمة لإقتراب نهاية الشهر.

رابط الاستعلام عن “مقطوعة الضمان الاجتماعي”

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موعد صرف “مقطوعة الضمان”

يبحث العديد من المتقدمين للحصول على “مقطوعة الضمان“، عن موعد صرف دفعة المقطوعة، حيث لم يتم الإعلان حتي الأن عن موعد محدد شهرياً لصرفها، ويتم الاستعلام عن أسماء المستفيدين من خلال “رابط الاستعلام المباشر لمقطوعة الضمان“.

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شروط الحصول على “مقطوعة الضمان”

أن يكون المتقدم للحصول عليها من غير المستفيدين بمعاشات الضمان الاجتماعي. ألا يقل سن المتقدم عن 35 عاماً. ألا يمتلك المتقدم سجلات تجارية. يستفيد منها الأسر أصحاب الاحتياج والدخل المحدود. أقصي مبلغ يحصل عليه المتقدم 30 ألف ريال. يتم صرفها مرة واحدة للمستفيد خلال العام. يتم تحديد الأقدم في التقديم على المقطوعة للصرف أولاً.

الفئات المستحقة لمقطوعة الضمان