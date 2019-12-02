أمر النائب العام المصري المستشار حمادة الصاوي، بالتحقيق في تسريب جزء من فيديو أظهر انتحـار طالب، بإلقاء نفسه من أعلى برج الجزيرة بالعاصمة القاهرة.
وشدد النائب العام المصري على إجراء تحقيقات موسعة بشأن الواقعة، في الوقت الذي أكد فيه أن النيابة العامة ستصدر بياناً مستقلاً توضح فيه كافة تفاصيل الحادثـة.
يذكر أن الطالب المنتحـر هو خريج كلية الهندسة بجامعة حلوان، وكان يعاني أزمة نفسية حادة، واصطحبه أحد أصدقائه في نزهة إلى البرج للتخفيف عنه، لكنه غافله وقام بإلقاء نفسه من الأعلى وفارق الحياة على الفور.
كانت هذه تفاصيل خبر تطورات جديدة في واقعة انتحار طالب مصري من أعلى برج القاهرة.. النائب العام يأمر بهذا الإجراء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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