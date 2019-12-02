المسند يكشف عن المناطق المعرضة للأمطار اليوم

قال أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم، ومؤسِّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبدالله المسند؛ إنه من المتوقع أن تؤثر الحالة المطرية في مكة المكرّمة وجنوب المدينة المنوّرة، وأجزاءٍ من شمال الرياض و الشرقية.

وغرد “المسند” عبر تويتر قائلا: “الحالة المطرية الحالية متوقع أن تؤثر بأمطارها المتفرقة في أجزاءٍ من مناطق: مكة المكرّمة وجنوب المدينة المنورة، وأجزاءٍ من شمال الرياض والشرقية وأجزاءٍ من القصيم وعسير والباحة وجازان والكويت.