تساؤلات حول رفع أسعار مشروبات دُوِّن عليها “بدون إضافة سكر”.. و”الزكاة” تجيب...

أثارت مشروبات، دوَّنت عليها الشركات المنتجة عبارة “بدون إضافة سكر”، تساؤل الكثير من المستهلكين حول أسباب رفع أسعارها على الرغم من خلوها من السكر، وذلك تزامنًا مع قرار فرض الضريبة الانتقائية الذي بدأ العمل به منذ أمس الأحد بنسبة 50 % على المشروبات المحلاة. وتفصيلاً، تواصلت الهيئة العامة للزكاة مع عدد ممن استفسروا من خلال الهاتف بعد تغيير أسعارها، وبيّنت أن عدم وجود السكر في المنتج ليس بالضرورة أنه لا توجد مواد محلاة أخرى به، وفي حال وجودها تشمل تلك المشروبات ضريبة السلع الانتقائية بنسبة 50 %.

وكانت الهيئة قد بيّنت أن المشروبات المحلاة هي أي منتج مضاف إليه مصدر من مصادر السكر أو محليات أخرى، يتم إنتاجه بغرض التناول كمشروب، سواء كان جاهزًا للشرب، أو مركزات، أو مساحيق، أو جل، أو مستحضرات، أو أي صورة يمكن تحويلها إلى مشروب. واستثنت الهيئة من الضريبة المشروبات التي تحتوي على مصدر مضاف من مصادر السكر أو المحليات الأخرى، وتقدم في إناء مفتوح غير مُحكم الغلق كمشروب، مثل التي تعد في الكافيهات وغيرها من المحال. يُذكر أن الهيئة العامة للزكاة والدخل قد بدأت يوم أمس الأحد الموافق 1 ديسمبر 2019 تطبيق الضريبة الانتقائية على المشروبات المحلاة بنسبة 50 %. وأكدت أن الضريبة الانتقائية لن تطبَّق على المشروبات المحلاة التي تحتوي على الحليب بنسبة لا تقل عن 75 % من محتوى المشروب الجاهز للاستخدام، وحليب وتركيبات الرضع، إضافة إلى المشروبات التي تحتوي على سكر غير مضاف بطبيعتها، مثل عصائر الفاكهة الطبيعية والمشروبات ذات الأغراض الطبية الخاصة.