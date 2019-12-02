6 إرشادات من «أمانة جدة» لمواجهة الحالة المطرية

أصدرت أمانة محافظة جدة، عدة إرشادات للتعامل مع الحالة المطرية، التي تشهدها مدينة جدة منذ فجر اليوم، مُطالبة المواطنين بضرورة اتباعها.

وعبر إنفوجراف، نشره الحساب الرسمي لـ«أمانة جدة»، عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، طالبت بمتابعة تنبيهات وتحذيرات الجهات الرسمية «الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، مركز الأزمات والكوارث، والدفاع المدني».

كما طالبت بتجنُّب مواقع تجمعات المياه، واختيار الطرق البديلة المُستخدمة، وإفساح المجال للمعدات وأعمال سحب المياه، والإبلاغ عن تجمعات المياه، وضرورة الاتصال بهاتف البلاغات والطوارئ 940.

ونوهت «أمانة جدة»، إلى ضرورة عدم ترك الأطفال يلعبون في تجمعات المياه، والابتعاد عن مصادر الكهرباء «أعمدة الإنارة وكبائن الكهرباء».

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وتشهد مدينة جدة، منذ بزوغ فجر اليوم الإثنين، هطول الأمطار الرعدية، ولاتزال الفرصة قائمة بأمطار من خفيفة إلى متوسطة في الساعات المقبلة على شمال المدينة، وفق «هيئة الأرصاد».

وأصدرت «هيئة الأرصاد»، في الساعات الأولى من اليوم، تنبيهًا بتعرُّض كلٍ من: جدة، رابغ، خليص، وبحرة، لأمطار رعدية تستمر حتى ساعات الظهيرة.

وتداول روَّاد موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، صورًا ومقاطع فيديو تُظهر هطول الأمطار الرعدية بغزارة على مدينة جدة، مبدين بهجتهم بها.

وتزامنًا مع التقلبات الجوية، التي تشهدها معظم مناطق المملكة، وكذلك الحالة المطرية المستمرة بمدينة جدة منذ فجر اليوم، رفعت كل الأجهزة الحكومية ذات العلاقة درجة الاستعداد لمواجهة حالات الطوارئ.