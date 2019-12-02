وفاة شخص وإصابة آخر في حادث مروِّع بالباحة

أعلن الهلال الأحمر بالباحة، وفاة شخص وإصابة آخر في حادث تصادم مروع بالباحة.

وقال المتحدث الرسمي للهلال الأحمر بالباحة عماد منسي الزهراني، إن غرفة العمليات تلقت في السابعة و22 دقيقة صباح اليوم بلاغًا يفيد بوقوع حادث تصادم بمفرق الجناين.

وأضاف متحدث هلال الباحة، أنه تم توجيه فرقة إسعافية من الهلال الأحمر وعند الوصول إلى الموقع اتضح وجود إصابة لشاب في العقد الثاني من العمر تم التعامل معه إسعافيا في الموقع ونقله إلى مستشفى الأمير مشاري، مشيرًا إلى أن إصابته كانت خطيرة.

وأكد المتحدث الرسمي للهلال الأحمر، أن فرقة الإسعاف وثقت حالة وفاة بالموقع جرَّاء الحادث المروع، مطالبًا جميع سائقي المركبات بأهمية أخذ الحيطة والحذر واتباع تعليمات المرور.