بالصور.. إغلاق شقة سكنية حوَّلها مخالفون إلى مصنع لخلطات المعسِّل والتبغ بالطائف

داهمت الفرق الرقابية لبلدية غرب الطائف الفرعية، اليوم الإثنين، شقة سكنية حولها مخالفون إلى مستودع لتخزين المعسل والتبغ ومشتقاتهما بشكل مخالف، ودون الحصول على تراخيص نظامية.

وكانت الفرق الرقابية مدعومة بالجهات الأمنية، رصدت تحركات من قبل عمالة تتوافد على الشقة بشكل مريب؛ حيث تقوم العمالة داخل الشقة بصنع خلطات التبع والمعسل وتخزينها بكميات كبيرة في بيئة غير صحية وبطرق مخالفة، وتم ضبط ومصادرة محتويات الشقة وإحالة العمالة للجهات المختصة.

وأوضحت الأمانة، أن بلدية غرب الطائف الفرعية أغلقت الموقع نهائيًا، وقامت بإتلاف الكميات المصادرة نظرًا لعدم صلاحيتها للاستهلاك الأدمي ومخالفتها للأنظمة والتعليمات.

وشملت المخالفات المضبوطة، عدم وجود تراخيص لمزاولة النشاط وافتقار الموقع للاشتراطات الصحية، بالإضافة إلى تدني مستوى النظافة واستخدام مواد مجهولة المصدر وسوء الحفظ والتخزين.