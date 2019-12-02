أمطار رعدية على 6 مناطق.. خلال ساعات

وجَّه النظام الآلي للإنذار المبكر التابع للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهات بهطول أمطار على 6 مناطق، خلال الساعات المقبلة.

وأشارت هيئة الأرصاد في عدة تنبيهات، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إلى هطول أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍ في مستوى الرؤية الأفقية على مناطق: القصيم وعسير والرياض ومكة المكرمة والباحة وجازان.

وأضافت هيئة الأرصاد، أن الحالة المطرية تشمل «البكيرية والرس والمذنب وبريدة وعنيزة» بمنطقة القصيم، و«أبها واحد رفيدة والبرك والحرجة والمجاردة والنماص وبارق وبلقرن وبيشة وتثليث وتنومة وخميس مشيط ورجال المع وسراة عبيدة وطريب وظهران الجنوب ومحايل» بمنطقة عسير، و«الباحة والحجرة وعقيق والقرى والمخواة والمندق وبلجرشي وبني حسن وقلوة» بمنطقة الباحة.

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كما تشمل «أضم والجموم والطائف والعاصمة المقدسة والعرضيات والكامل وميسان» بمنطقة مكة المكرمة، و«أبوعريش وأحد المسارحة والحرث والدائر والدرب والريث والطوال والعارضة والعيدابي وبيش وجازان وصامطة وصبيا وفرسان وفيفا وهروب» بمنطقة جازان، و«الدوادمي والزلفي والمجمعة وشقراء وعفيف» بمنطقة الرياض.

وأضافت هيئة الأرصاد، أن الحالة الماطرة مستمرة حتى الساعة السادسة مساء اليوم على منطقة القصيم، وحتى الساعة الثامنة مساء اليوم على عسير والباحة ومكة المكرمة وجازان والرياض.

وكانت هيئة الأرصاد، قد توقّعت في تقريرها لطقس اليوم الإثنين، تكوُّن السحب الرعدية الممطرة تُسبق برياح نشطة على مناطق: المدينة المنورة، القصيم وأجزاء من منطقة حائل والأجزاء الغربية والشمالية من منطقة الرياض تمتد إلى حفر الباطن والقيصومة، وعلى مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة تشمل الأجزاء الساحلية منها.