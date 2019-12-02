بالصور والفيديو.. أمطار الخير تروي شوارع جدة

تشهد مدينة جدة، منذ بزوغ فجر اليوم الإثنين، هطول الأمطار الرعدية، ولاتزال الفرصة قائمة بأمطار من خفيفة إلى متوسطة في الساعات المقبلة على شمال المدينة، وفق «هيئة الأرصاد».

وأصدرت «هيئة الأرصاد»، في الساعات الأولى من اليوم، تنبيهًا بتعرض كل من: جدة، رابغ، خليص، بحرة، لأمطار رعدية تستمر حتى ساعات الظهيرة.

وتداول رواد موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، صورًا ومقاطع فيديو تُظهر هطول الأمطار الرعدية بغزارة على مدينة جدة، مبدين بهجتهم بها.

وتزامنًا مع التقلبات الجوية التي تشهدها معظم مناطق المملكة، وكذلك الحالة المطرية المستمرة بمدينة جدة منذ فجر اليوم، رفعت كل الأجهزة الحكومية ذات العلاقة درجة الاستعداد لمواجهة حالات الطوارئ.